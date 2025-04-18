Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında branşlara göre kontenjan dağılımını açıkladı. En fazla alım 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliğinde olurken, onu özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce öğretmenlikleri takip etti. 15 bin öğretmen ataması Türk Dili ve Edebiyatı kontenjanı kaç?

KONTENANLAR AÇIKLANDI

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONTENJANI KAÇ?

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi. Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

İştekontenjanlar: