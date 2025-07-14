Vatandaşlar, özellikle noter, banka, PTT ve devlet dairelerinde işlem yapmayı planlayanlar için "14 Temmuz yarım gün mü" sorusu büyük önem taşıyor. Hafta sonuna denk gelen ya da dini/resmi bayramlardan bir gün önceki tarihlerde kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişiklik olup olmayacağı sıkça araştırılıyor. Peki, 14 Temmuz yarım gün mü?

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ?

Resmi takvime göre yalnızca ulusal bayramlar, dini bayramlar ve belirli anma günleri yarım gün tatil olarak ilan edilebilmektedir. Örneğin, Ramazan Bayramı arifesi ya da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın öğleden sonrası resmi tatil kabul edilir. Ancak 14 Temmuz bu günler arasında yer almamaktadır.

14 TEMMUZ TATİL Mİ?

Bazı vatandaşlar, 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle 14 Temmuz'un da etkilenip etkilenmediğini merak etmektedir. 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak 2017'den bu yana resmi tatil ilan edilmiştir. Ancak 14 Temmuz, bu tatilin arifesi olarak değerlendirilmediği için yarım gün ilan edilmemiştir.