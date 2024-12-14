14 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 14 Aralık'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 14 Aralık tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 14 Aralık tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

557 - Konstantinopolis'te büyük bir deprem meydana geldi.

1819 - Alabama, ABD'nin 22. eyaleti oldu.

1900 - Bilim insanı Max Planck, kuantum teorisini Berlin Fizik Birliği'ne sundu.

1911 - Norveçli Roald Amundsen, Güney Kutbu'na ulaştı.

1927 - Çin'de Çan Kay-Şek Kuvvetleri, Kanton'daki komünist ayaklanmayı bastırdı.

1936 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kuruldu.

1939 - Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti üyeliğinden çıkarıldı.

1954 - Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletler'de görüşüldü. Türk delegesi Selim Sarper, "Kıbrıs, Türk sahillerinden 40 mil ötededir. Yunanistan'a 600 mil mesafede olan bu ada Yunanistan'ın olamaz" dedi.

1955 - Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Kamboçya, Seylan (şimdiki Sri Lanka), Finlandiya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Ürdün, Laos, Libya, Nepal, Portekiz, Romanya ve İspanya Birleşmiş Milletler'ne dahil edildiler.

1960 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kuruldu. 9 Ortak Pazar üyesi ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA'ya üye 7 ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından kuruldu. Türkiye de anlaşmayı imzaladı.

1960 - İstanbul Boğazı'nda Yunan World Harmony ve Yugoslav Peter Verovitz tankerleri çarpıştı. İskeledeki Tarsus yolcu gemisinin de yanmasına neden olan kazada 20 kişi öldü, tonlarca petrol denize döküldü.

1962 - NASA'nın Mariner-2 adlı uzay aracı, Venüs gezegeninin yakınından geçti. Mariner-2 dünyaya Venüs hakkında bilgi yolladı.

1977 - CHP'li Aytekin Kotil, İstanbul Belediye Başkanı oldu.

1977 - Tunç Okan'ın yönettiği "Otobüs" filmi gösterime girdi.

1981 - İsrail, Suriye kontrolündeki Golan Tepeleri'ni ilhak etti.

1983 - İstanbul Vaniköy'deki 100 yıllık Hasan Birinci Yalısı, çıkan yangında tamamen yandı.

1989 - Şili'de ilk demokratik seçimler yapıldı.

1990 - Polonyalı futbolcu Roman Kosecki, 2 milyon dolara Galatasaray'a transfer oldu; bu rakam Türkiye'de o güne kadar ödenen en yüksek transfer ücretiydi.

1994 - Demokrasi Partisi (DEP) avukatlarından Av. Faik Candan öldürülmüş olarak bulundu.

1994 - Aksiyon dergisi yayın hayatına başladı.

1995 - Savaşın tarafları Alia İzzetbegoviç (Bosna), Slobodan Miloševic (Sırbistan) ve Franjo Tudman (Hırvatistan) arasında Dayton Antlaşması, Dayton-Ohio'da (ABD) imzalandı. Eski Yugoslavya'da son üç yıldır süren savaş sona erdi.

1996 - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) Ankara'da düzenlediği "Demokratik devlet, halk için bütçe" mitingine 100.000 kişi katıldı.

1999 - Fransa'dan Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı Türkiye'ye getirildi.

2000 - 18 cezaevinde, 865 tutuklu ve hükümlünün başlattığı ve 20 Kasım'da ölüm orucuna dönüştürülen açlık grevini sona erdirmek üzere harekete geçen ara bulucu heyet grevin sona ermesi için girişimlerde bulundu. Heyetin tutuklu temsilcileriyle yürüttüğü görüşmeler sonuç alınamadan sona erdi.

2002 - Irak'taki BM silah denetçileri şefi Hans Blix, Irak'tan geçmişte ve şu anda kimyasal, biyolojik ve balistik füze programlarıyla ilgili çalışan bilim adamlarının listesini istedi.

2002 - DYP 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, Elazığ milletvekili Mehmet Ağar, Genel Başkan seçildi.

2012 - Sandy Hook İlkokulu saldırısı: 20 Yaşındaki Adam Lanza evinde annesini vurduktan sonra Sandy Hook İlkokuluna gidip 20 çocuk ile 6 yetişkini vurduktan sonra intihar etti.