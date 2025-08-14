14 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
14 Ağustos TV yayın akışı bugün televizyon izleyicileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle hafta içi akşam saatlerini ekran başında geçirmek isteyen vatandaşlar, 14 Ağustos TV yayın akışı detaylarını araştırıyor. Peki, 14 Ağustos TV yayın akışı hangi programları içeriyor?
Televizyon kanallarının yayın planlaması, izleyicilerin gününü şekillendiren önemli unsurlardan biri. 14 Ağustos TV yayın akışı incelendiğinde hem haber programları hem de yarışma, dizi ve belgesel içerikleri öne çıkıyor. Gündüz kuşağından gece saatlerine kadar farklı türde yayınlar, 14 Ağustos TV yayın akışı içinde yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8'de hangi diziler ve programlar yer alıyor?
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Aile Saadeti
02:50 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Ay Lav Yu Tuu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Thor: Ragnarok
01:30 Dönüştürücüler
03:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Gitmesine İzin Ver
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 İlk Buluşma
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ah Leyla Vah Kerem
22:30 Hayatımız Film
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Küçük Esnaf
01:45 Meraklı Köfteci
03:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gülen Adam
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Öğrenci İşleri
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 İstanbullu Gelin
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Tatlı Dillim
22:00 Sucu Kamil
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 PSG - Tottenham
00:15 Gönül Dağı
03:05 Teşkilat
04:55 Kim Gitsin?
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Aile Meselesi
22:15 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye