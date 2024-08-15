15 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, NOW, TV8, Show TV neler var?

15 Ağustos Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. ATV, Kanal D, Star, Show TV ve diğer kanallarda hangi diziler ve filmler var, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?

15 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:45 Yalan

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Sen Anlat Karadeniz

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Sümela'nın Şifresi Temel / Yerli Sinema

16: 00 Kardeşlerim

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Rambo: Son Kan / Yabancı Sinema

22: 20 Rampage: Büyük Yıkım / Yabancı Sinema

00: 35 Ödül Avcıları / Yabancı Sinema

02: 40 Ateş Kuşları

05: 20 Kaçak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Köşeyi Dönen Adam

01:15 Resimdeki Sevgili

03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Sefirin Kızı

13:00 Aramızda Kalsın

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Salak Milyoner

21:45 Hayat Öpücüğü

00:00 Hayat Öpücüğü

02:00 Yalı Çapkını

04:30 İstanbullu Gelin

06:00 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04.55 Şehirden Uzakta

09.10 Kara Ağaç Destanı

12.35 Lingo Türkiye

14.00 Seksenler

15.35 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 UEFA Süper Kupa Özel

00.15 Sen Türkülerini Söyle

02.45 Yaşam Başka Yerde

03.05 Gönül Dağı

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Bu Bir Başlangıç

22:15 Maskeli Beşler Irak

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce