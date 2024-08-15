15 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, NOW, TV8, Show TV neler var?
Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? 15 Ağustos TV yayın akışı açıklandı. ATV, Kanal D, Star, NOW, TV8 ve Show TV'de yayınlanacak programlar merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
15 Ağustos Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. ATV, Kanal D, Star, Show TV ve diğer kanallarda hangi diziler ve filmler var, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?
15 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:45 Yalan
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Dönence
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Sen Anlat Karadeniz
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sümela'nın Şifresi Temel / Yerli Sinema
16: 00 Kardeşlerim
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Rambo: Son Kan / Yabancı Sinema
22: 20 Rampage: Büyük Yıkım / Yabancı Sinema
00: 35 Ödül Avcıları / Yabancı Sinema
02: 40 Ateş Kuşları
05: 20 Kaçak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Aile
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Köşeyi Dönen Adam
01:15 Resimdeki Sevgili
03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Sefirin Kızı
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Salak Milyoner
21:45 Hayat Öpücüğü
00:00 Hayat Öpücüğü
02:00 Yalı Çapkını
04:30 İstanbullu Gelin
06:00 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04.55 Şehirden Uzakta
09.10 Kara Ağaç Destanı
12.35 Lingo Türkiye
14.00 Seksenler
15.35 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 UEFA Süper Kupa Özel
00.15 Sen Türkülerini Söyle
02.45 Yaşam Başka Yerde
03.05 Gönül Dağı
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bu Bir Başlangıç
22:15 Maskeli Beşler Irak
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce