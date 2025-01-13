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13 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Ocak tarihinde dünyada neler oldu?

13 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Ocak tarihinde dünyada neler oldu?
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Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 13 Ocak tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 13 Ocak tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 13 Ocak'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 13 Ocak tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 13 Ocak tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1830 - Büyük New Orleans (Louisiana) yangını başladı.

1840 - Lexington adlı buharlı gemi, Long Island (New York) açıklarında yandı ve battı: 139 kişi öldü.

1854 - Amerikalı Anthony Faas, akordeonun patentini aldı.

1863 - Darülfünun, Kimyager Derviş Paşa'nın verdiği halka açık fizik dersi ile eğitim hayatına başladı.

1888 - National Geographic Society kuruldu.

1898 - Emile Zola'nın L'Aurore gazetesinde yayımladığı J'accuse (İtham ediyorum) başlıklı açık mektup, Dreyfus davası'nı kamuoyunun dikkatine taşıdı.

1915 - Avezzano'da (İtalya) deprem: 29.800 kişi öldü.

1920 - Sultanahmet Meydanı'nda 150 bin kişinin katıldığı büyük bir miting yapıldı.

1923 - Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey (Orbay), TBMM'de Lozan Konferansı'yla ilgili olarak Hükümet görüşünü açıkladı.

1928 - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği'nin toplantısında, "Türkiye'de Türkçeden başka lisan konuşulamaz" kararı alındı.

1930 - Miki Fare karikatürleri, Amerikan gazetelerinde yayımlanmaya başladı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Ekmek Karnesi uygulamasına başlandı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Kızıl Ordu birlikleri Kiev'i ele geçirdi.

1947 - Pan Am Havayolu Şirketi, New York-Londra-Ankara uçak seferlerine başladı.

1957 - Wham-O Şirketi, ilk frizbi'yi üretti.

1958 - Amerika Birleşik Devletleri, uzay uydusu Explorer 1'i fırlattı.

1966 - Hürriyet gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon Johnson'un, eski Başbakan İsmet İnönü'ye yazdığı mektuba ilişkin, gazeteci Cüneyt Arcayürek'in haberini yayımladı. Mektup ve İnönü'nün cevabi mektubu, 14 Ocak'ta TBMM'de görüşüldükten sonra, 15 Ocak'ta kamuoyuna açıklandı. Bu mektup 1964'teki Kıbrıs bunalımı sırasında yazılmıştı ve Lyndon Johnson mektubunda, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmemesini istemişti.

1982 - Air Florida Havayolu Şirketine ait bir Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı, kalkıştan hemen sonra, Amerika Birleşik Devletleri Washington'daki 14. Cadde köprüsüne çarptı ve daha sonra Potomac nehrine düştü: 78 kişi öldü.

1986 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı kuruldu.

1990 - Atatürk Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

1990 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk zenci valisi L. Douglas Wilder, Virginia'da görevine başladı.

1992 - Japonya, II. Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerinin, on binlerce Koreli kadını seks kölesi olmaya zorlamalarından ötürü özür diledi.

1993 - Irak'a karşı başlatılan ikinci harekâta, İncirlik Üssü'nden kalkan "Çekiç Güç" uçakları da katıldı.

1994 - Başkent Üniversitesi kuruldu.

2001 - El Salvador'da 7,6 büyüklüğünde deprem: 840 kişi öldü.

2007 - Dünyanın ilk tüp bebeği olarak 1978'de sezaryenle dünyaya getirilen Louise Brown, doğal yoldan doğum yaptı.

2007 - Japonya'nın kuzeyinde, Büyük Okyanus'ta 8,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2010 - Haiti'de 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 30.000 ile 50.000 arasında insan öldü.

2010 - Hulki Cevizoğlu, DSHP Genel Başkanlığından istifa etti.

2012 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı, Rauf Denktaş solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede öldü.

2012 - Costa Concordia gemi felaketi yaşandı.

2018 - Pegasus Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıktı. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettabat tahliye edildi.

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