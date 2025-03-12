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13 MART HAVA DURUMU İZMİR: İzmir hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

13 MART HAVA DURUMU İZMİR: İzmir hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, İzmir'de de sıcaklık değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 13 Mart 2025 Perşembe günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, yağış bekleniyor mu? İşte, İzmir için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İzmir'de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 13 Mart 2025 Perşembe günü İzmir'de hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 13 Mart 2025 Perşembe günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahminlerine göre, 13 Mart 2025 Perşembe günü İzmir'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yerel ve hafif sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde sıcaklıklar en yüksek 23°C, gece saatlerinde ise 14°C seviyelerine kadar düşecek. Sabah saatlerinde ise kuzey bölgelerde hafif yağış bekleniyor.

İZMİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

13 MART HAVA DURUMU İZMİR: İzmir hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleriİzmir hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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