#128226 EGM Özel Güvenlik Görevlisi başvuruları ne zaman? ÖGG sınav tarihi açıklandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik Görevlisi başvurularının ne zaman başlayacağı ve sınav tarihinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, EGM Özel Güvenlik Görevlisi başvuruları ne zaman? ÖGG sınav tarihi açıklandı mı? İşte detaylar!
Özel Güvenlik Görevlisi sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir sınavdır.109. Dönem ÖGG sınavı için ise başvuru kılavuzu yayınlandı. Adaylar, özel güvenlik görevlisi başvurularının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, EGM Özel Güvenlik Görevlisi başvuruları ne zaman? ÖGG sınav tarihi açıklandı mı?