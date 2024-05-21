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#128226 EGM Özel Güvenlik Görevlisi başvuruları ne zaman? ÖGG sınav tarihi açıklandı mı?

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik Görevlisi başvurularının ne zaman başlayacağı ve sınav tarihinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, EGM Özel Güvenlik Görevlisi başvuruları ne zaman? ÖGG sınav tarihi açıklandı mı? İşte detaylar!

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir sınavdır.109. Dönem ÖGG sınavı için ise başvuru kılavuzu yayınlandı. Adaylar, özel güvenlik görevlisi başvurularının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, EGM Özel Güvenlik Görevlisi başvuruları ne zaman? ÖGG sınav tarihi açıklandı mı?

ÖGG SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

1-8 Haziran tarihleri arasında ÖGG sınavına katılacak kursiyerlerin sınav giriş belgeleri yayınlanacak. Daha fazla bilgi için EGM'nin resmi duyurularını ve Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın web sitesini takip edebilirsiniz.

#128226 EGM Özel Güvenlik Görevlisi başvuruları ne zaman? ÖGG sınav tarihi açıklandı mı? #128226

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

109. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 19 Temmuz günü açıklanacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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