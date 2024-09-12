12 Eylül 1980'de ne oldu? 12 Eylül tarihinde neler yaşandı? 12 Eylül darbesi!

12 Eylül tarihinde neler yaşandığı merak ediliyor. Birçok kişi 12 Eylül tarihinde Türkiye'de ne oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. 12 Eylül tarihi, Türkiye'de özellikle 1980 askeri darbesiyle anılan önemli bir gün olarak hafızalarda yer alıyor. Pek çok kişi, 12 Eylül 1980'de Türkiye'de ne yaşandığını merak ediyor ve bu tarihle ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki, 12 Eylül 1980'de ne oldu? 12 Eylül tarihinde neler yaşandı?

12 EYLÜL 1980'DE NE OLDU?

12 Eylül 1980'de Türkiye'de bir askeri darbe gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren liderliğindeki Türk Silahlı Kuvvetleri, hükümete el koyarak ülkenin yönetimini devraldı. Bu darbenin ardından birçok insan hayatını kaybetmiş, binlerce insan tutuklanmış ve işkence görmüştür. Bu tarih, Türkiye tarihindeki en kanlı ve en acı verici dönemlerden biri olarak kabul edilir.

12 EYLÜL DARBESİ SONRASINDA NE OLDU?

Sıkıyönetim ilan edildi ve Türkiye genelinde birçok kişi gözaltına alındı.

Anayasa askıya alındı ve 1982 Anayasası referanduma sunularak kabul edildi.

Siyasi liderler tutuklandı ve siyasi faaliyetler yasaklandı.

Sivil haklar ve özgürlükler kısıtlandı, özellikle sendikal faaliyetler ve basın üzerindeki baskılar arttı.

Kenan Evren, 1982'de yapılan referandum sonucunda Türkiye Cumhurbaşkanı oldu.

12 Eylül darbesi