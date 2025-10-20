11. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman sunulacak? 11. Yargı Paketi nedir, infaz düzenlemesi ile genel af yasası var mı?

11. Yargı Paketi, ceza hukuku alanında önemli düzenlemeler içeren ve yaklaşık 40 maddeden oluşan kapsamlı bir yasa tasarısı olarak gündemde. Pakette, meskun mahalde silah atma, bilişim suçları, trafikte yol kesme, sanal bahis ve kumar gibi konulara yönelik yeni tedbirler yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

11. YARGI PAKETİ NEDİR?

11. Yargı Paketi, ceza mevzuatında çeşitli düzenlemeleri içeren kapsamlı bir yasa tasarısıdır. Bu paketle özellikle toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlara karşı yeni tedbirler getirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, bilişim suçları, sanal bahis ve kumar gibi güncel suç alanlarına yönelik düzenlemeler yer alıyor. Çocukların suça sürüklenmesini engellemeye yönelik bilimsel değerlendirmelerle, çocukların yargılanma usullerinde önemli değişiklikler planlanıyor.

Paket yaklaşık 40 maddeden oluşmakta ve bu maddelerle hukuk sisteminde hem toplumsal düzenin sağlanması hem de çocukların korunması amaçlanıyor.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

11. Yargı Paketi üzerinde çalışmalar Adalet Bakanlığı ile sürdürülüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasına göre, paketin taslağı önümüzdeki haftalarda tamamlanacak ve Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Yani yasa tasarısının yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi ve burada görüşülmeye başlanması bekleniyor. Kesin yasalaşma tarihi ise Meclis sürecine bağlı olarak netleşecek.

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Pakette yer alan önemli maddeler şunlardır:

Meskun mahalde silah atma suçuna yönelik düzenlemeler

Trafikte yol kesme eylemlerinin cezalandırılması

Bilişim suçlarının önlenmesine yönelik tedbirler

Sanal bahis ve kumar faaliyetlerinin engellenmesi

Çocukların suça karışmasının önlenmesi ve yargılanma usullerinin yenilenmesi

Özellikle çocuklar açısından 12 yaş altı çocuklara cezai yaptırım uygulanmayacağı, 12-15 ve 15-18 yaş grubundaki çocuklara ise takdiri indirim imkanı getirileceği, 15-18 yaş arası çocuklar için fiziksel durum, yaş ve işlenen suçun niteliği göz önünde bulundurularak hakimlere takdir yetkisi verileceği iddia ediliyor.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Paketteki düzenlemeler Meclis'te kabul edilip Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Şu an için kesin bir yürürlük tarihi açıklanmamış olmakla birlikte, yasa teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından hızla yasalaşması ve yürürlüğe girmesi planlanıyor.

AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genel af veya af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışmanın şu anda söz konusu olmadığını açıkça belirtti. Bu nedenle 11. Yargı Paketi kapsamında genel af gibi bir düzenleme beklenmemelidir.