11. ev neyi temsil eder? Astrolojide 11. ev konuları! Astrolojide 11. ev nedir, neyi simgeler?

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11. EV NEYİ TEMSİL EDER?

Astrolojide 11. ev, arkadaşlıklar, sosyal gruplar ve toplumsal ideallerle ilgilidir. Bu ev, bireyin topluluk içindeki yerini, sosyal ağlarını ve ortak idealler uğruna bir araya geldiği grupları temsil eder. 11. ev aynı zamanda geleceğe yönelik umutlar, hayaller ve arzularla da ilişkilidir. Bu evdeki gezegenler, bir kişinin arkadaş çevresi, toplumsal ilişkileri ve ortak hedefleri nasıl gerçekleştirdiğini gösterir. 11. ev, "sosyal kimlik" ve "toplumsal idealler" temalarının odak noktasıdır.

11. EV KONULARI

Arkadaşlıklar ve sosyal çevre

Gruplar, dernekler ve organizasyonlar

Toplumsal idealler ve reformlar

Gelecek hedefleri ve umutlar

Teknoloji ve yenilikçi düşünceler

İnsani yardımlar ve kolektif projeler

11. EV KİMİN BURCU, 11. EVİN SAHİBİ KİM?

11. evin sahibi Kova Burcu'dur. Yönetici gezegeni ise; Uranüs'tür.