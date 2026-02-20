Haberler

11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı

11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Elazığ'da tezgahlarda yerini alan geleneksel nohut ekmeği, vatandaşların ilgisini çekiyor. İşletmeci Mehmet Bingöl, Ramazan ayına özel olarak ürettikleri nohut ekmeğinin yapım sürecinin yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü ve vatandaşların 11 ay boyunca bu özel lezzeti beklediğini belirtti.

  • Elazığ'da geleneksel olarak üretilen nohut ekmeği Ramazan ayında tezgahlarda satışa sunuldu.
  • Nohut ekmeğinin yapım süreci yaklaşık 2-3 saat sürüyor.
  • Ürün her yıl yalnızca Ramazan ayında hazırlanıyor ve vatandaşlar tarafından 11 ay boyunca bekleniyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Elazığ'da geleneksel olarak üretilen nohut ekmeği yeniden tezgahlardaki yerini aldı.

VATANDAŞLAR 11 AY BU ÜRÜNÜ BEKLİYOR

Kentte genelde Ramazan ayında yapılan ve uzun yıllardır sürdürülen bu gelenek, bu yıl da devam ediyor. Simit kafe işletmecisi Mehmet Bingöl, Ramazan ayına özel olarak ürettikleri nohut ekmeğinin yapım sürecinin yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü belirtti. Zahmetli bir üretim sürecinden geçen ürünün her yıl Ramazan ayında hazırlandığını ifade eden Bingöl, vatandaşların 11 ay boyunca beklediği bir ürün olduğunu söyledi.

11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı

RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ

Geleneksel lezzetin Ramazan ayı boyunca satışta olacağını ifade eden Mehmet Bingöl, "Öncelikle buradan bütün Müslüman kardeşlerimizin Ramazan ayını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaptığımız ürüne gelecek olursak, her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında çıkardığımız bir ürünümüz var ve adı nohut ekmeği. Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hatta diyebilirim ki, 11 ay boyunca Elazığlıların beklediği bir üründür. Yapım aşaması yaklaşık 2-3 saat sürüyor, oldukça zahmetli ama bir o kadar da özel bir ürün. Şu an ürünümüz hazır. Ramazan ayı boyunca tüm Elazığlı hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı

11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı

11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı

Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
Ünlü NBA yıldızı camide ibadet ederken görüntülendi

Ramazanın ilk günü soluğu camide aldı
'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif! Anne aracı olmuş
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın

Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor

Ramazanın uğrak noktasında büyük ayıp: Abdest için para isteniyor