Ülkemizde bazı bölgelerinde etkili kar yağışlarından dolayı okullar tatil oldu. Bu şehirlerden birisi de Van'dır. 10 Ocak yarın okullar tatil mi? Yarın okul yok mu? soruları gündeme geliyor. Peki, 10 Ocak yarın okullar tatil mi? Yarın okul yok mu? 10 Ocak yarın okullar tatil mi? Yarın okul yok mu?

10 Ocak yarın okullar tatil mi ve yarın okul yok mu soruları sıklıkla araştırılıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle beraber yoğun kar yağışı ülke genelinde başladı. 10 Ocak yarın okullar tatil mi? Yarın okul yok mu? soruları gündemden düşmüyor. 10 Ocak yarın okullar tatil mi? Yarın okul yok mu? Detaylar haberimizdedir…

10 OCAK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da hafta sonu belli aralıklarla yağan ve dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, kentin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde hayatı olumsuz etkileyen yağıştan dolayı kırsal kesimde yollar kapandı, uçaklar rötar yaptı. Van Valiliği 3 ilçede taşıma kapsamındaki okulların bugün için tatil edildiğini duyurdu.

YARIN OKUL YOK MU?

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı. Araç sahipleri araçlarının üzerinde, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Van'da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van'dan İstanbul, Ankara ve Antalya'ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle rötarlı gerçekleşti. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise, merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere diğer ilçelerde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.