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10 Ocak Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

10 Ocak Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Ocak 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 10 Ocak 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

10 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Ocak 2025 Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Ocak 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Turk Elektronik Para A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/72 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/73 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/74 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/75 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/76 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/77 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/78 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/79 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/80 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/81 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2019/35817 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2021/12621 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2021/50114 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2022/21079 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/10/2024 Tarihli ve 2022/55507 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2021/263 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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