10 Kasım, Türkiye için özel bir tarih olan Atatürk'ü Anma Günü'nü simgeler. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Pazartesi okul var mı? 10 Kasım üniversiteler tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

10 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü, resmi tatil olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okulların durumu önemlidir.

Okullar: Normalde 10 Kasım, resmi tatil olmadığı için dersler yapılır.

2025 Özel Durum: Bu yıl 10 Kasım, ara tatil dönemine denk geldiği için öğrenciler için tatil olacaktır.

Yani öğrenciler, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü özel durum nedeniyle okula gitmeyecekler, fakat bunun nedeni resmi tatil değil, ara tatil uygulamasıdır.

10 KASIM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversite öğrencileri ve akademik personel için 10 Kasım genellikle normal ders günü olarak planlanır.

Resmi Tatil Olmaması: 10 Kasım, üniversitelerde resmi tatil kapsamına girmez.

Ara Tatil Etkisi: 2025 yılında üniversitelerin ara tatiline denk geldiği için birçok üniversitede ders yapılmayacak.

Dolayısıyla 10 Kasım Pazartesi, üniversitelerde de tatil olacaktır; ancak bu tatil, resmi tatil statüsünden kaynaklanmamaktadır.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ebeveynler ve öğrenciler sıkça "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu soruyor.

10 Kasım 2025 için durum: Resmi tatil olmadığı için normal şartlarda dersler yapılacaktı.

Ara Tatil Nedeniyle Tatil: Ancak 2025 yılında ara tatil nedeniyle okullar, ilkokuldan liseye kadar tatil olacak.

Bu yüzden öğrenciler ve veliler, 10 Kasım Pazartesi günü okulların kapalı olduğunu göreceklerdir.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye'de derin bir öneme sahip olmasına rağmen resmi tatil değildir.

Kanun Açıklaması: Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 10 Kasım, devlet ve özel sektör çalışanları için resmi tatil kapsamına girmez.

Kamu ve Özel Sektör: Tüm kamu kurumları, devlet daireleri, bankalar ve özel sektör kuruluşları 10 Kasım Pazartesi günü normal mesai saatlerinde çalışacaktır.

Bu bilgi, resmi kaynaklara dayanmaktadır ve vatandaşlar için doğru bir yol göstericidir.