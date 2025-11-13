Haberler

10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?
Güncelleme:
İstanbul Maltepe'de bir inşaatta çalışan iki işçinin 10 Kasım'da saat 09.05'te sirenler çalıp saygı duruşuna geçildiği sırada halay çektiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından işçilerin gözaltına alındığı öne sürüldü. Konuyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

  • 10 Kasım'da İstanbul Maltepe'de bir inşaat alanında iki işçinin sirenler çalarken halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
  • Savcılık talimatıyla polis ekiplerinin işçileri gözaltına aldığı öne sürüldü.
  • Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde Türkiye genelinde anma programları düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte ülke genelinde saygı duruşuna geçilirken, İstanbul Maltepe'de kaydedilen bir görüntü tartışma yarattı.

O İŞÇİLER GÖZALTINA MI ALINDI?

Bir inşaat alanında çalışan iki işçinin, sirenlerin çaldığı anda halay çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından savcılığın talimatıyla polis ekiplerinin işçileri gözaltına aldığı öne sürüldü. Ancak olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İşte gözaltında çekildiği öne sürülen o kare;

10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (12)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
