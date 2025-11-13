10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde Türkiye genelinde anma programları düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte ülke genelinde saygı duruşuna geçilirken, İstanbul Maltepe'de kaydedilen bir görüntü tartışma yarattı.

O İŞÇİLER GÖZALTINA MI ALINDI?

Bir inşaat alanında çalışan iki işçinin, sirenlerin çaldığı anda halay çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından savcılığın talimatıyla polis ekiplerinin işçileri gözaltına aldığı öne sürüldü. Ancak olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İşte gözaltında çekildiği öne sürülen o kare;