10 Kasım bayraklar ne zaman, saat kaçta yarıya indirilir?

10 Kasım bayraklar saat kaçta yarıya indirilir, ne zaman göndere çekilir? Her yıl 10 Kasım günü Türkiye'nin dört bir yanında Atatürk'ü anma törenleri düzenlenir. Bayrak törenlerinden saygı duruşuna kadar tüm etkinlikler belirlenen usullere göre gerçekleştirilir.

10 KASIM BAYRAKLAR YARIYA İNECEK Mİ, NE ZAMAN YARIYA İNDİRİLİR?

10 Kasım günü, Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te Türkiye genelinde ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilir. Bu uygulama, hem yurt içindeki resmi kurumlarda hem de yurt dışındaki elçilik ve konsolosluklarda eş zamanlı olarak yapılır. Bayraklar, gün batımına kadar yarıda kalır. Bayrağın sürekli çekili olmadığı yerlerde ise önce göndere tamamen çekilir, ardından yarıya indirilir. Bu kural, tüm kamu kurumları, okullar ve özel kuruluşlar tarafından aynı şekilde uygulanır.

Başkent Ankara'da gerçekleştirilen resmi tören, sabah erken saatlerde Anıtkabir'de başlar. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, siyasi parti liderleri ve devlet erkânı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyar. Saat 09.05'te başlayan iki dakikalık saygı duruşu sırasında sirenler çalar, İstiklâl Marşı okunur ve bayraklar yarıya indirilir. Bu an, yalnızca Ankara'da değil, tüm yurtta aynı anda gerçekleştirilir.

10 KASIM BAYRAKLAR NE ZAMAN GÖNDERE ÇEKİLİR?

Bayraklar, 10 Kasım günü gün batımına kadar yarıda kalır. Gün batımında ise tekrar tam gönderine çekilir. Bu uygulama, Bayrakların yeniden göndere çekilmesiyle birlikte, 10 Kasım anma törenlerinin resmi kısmı tamamlanmış olur.

Okullarda yapılan törenlerde, bayrak yarıya indirilmeden önce belirlenen öğrenciler tarafından selamlanır. Saat 09.05'te siren sesi duyulduğunda iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilir. Ardından İstiklâl Marşı eşliğinde bayrak ağır ağır yarıya indirilir. Gün sonunda eğer yeniden tören yapılmayacaksa, yarıya inen bayrak tepeye çekilmez. Yeni bir tören planlanmışsa seyyar direkli bir bayrak kullanılır. Gün batımında ise görevli kişi tarafından bayrak tekrar tam gönderine çekilir.

10 KASIM SAYGI DURUŞU KAÇ DAKİKA?

10 Kasım günü gerçekleştirilen saygı duruşu süresi iki dakikadır. Saygı duruşu, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te başlar. Ülke genelinde sirenlerin çalmasıyla birlikte trafik durur, vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçer. Okullarda, kamu kurumlarında ve meydanlarda yapılan tüm törenlerde aynı süre uygulanır.

Diğer günlerde yapılan saygı duruşlarında süre bir dakikayla sınırlıdır. Ancak 10 Kasım, Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle iki dakikalık süre boyunca herkes saygı duruşunda bulunur. Bu sırada İstiklâl Marşı okunur, ardından törenin devam eden bölümlerine geçilir.