10 Haziran okullar tatil mi? Salı günü okullar açılıyor mu?

10 Haziran okullar tatil mi? Salı günü okullar açılıyor mu?
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Öğrenciler ve veliler, Kurban Bayramı tatilinin ardından "10 Haziran okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bayram tatilinin ardından ilk iş günü olan Salı günü için birçok kişi "Salı günü okullar açılıyor mu?" diye merak ediyor. Peki, 10 Haziran okullar tatil mi, yoksa dersler başlıyor mu?

2025 yılında Kurban Bayramı tatili hafta sonuna denk gelince, tatilin süresi de kısıtlı oldu. Bu nedenle "10 Haziran okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Veliler ve öğrenciler için tatilin devam edip etmeyeceği büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi bu konuda belirleyici rol oynuyor. Peki, 10 Haziran okullar tatil mi? Salı günü okullar açılıyor mu?

10 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başladı ve 9 Haziran Pazartesi günü itibarıyla sona erdi. Bu kapsamda, 10 Haziran Salı günü okullar yeniden açılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yıl sonuna sadece birkaç gün kala öğrenciler, 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Bu kısa süre zarfında yoklama, son değerlendirmeler ve karne hazırlıkları tamamlanacak. Veliler ve öğrenciler bu süreci dikkate alarak planlarını şekillendirmelidir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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