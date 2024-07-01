1 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 1 Temmuz Pazartesi ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 1 Temmuz Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

1 TEMMUZ PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Güldür Güldür Show

NOW: Kızıl Goncalar

ATV: ATV Ana Haber

Kanal D : Yalan

Star TV: Çok Güzel Hareketler 2

TRT 1: Ana Haber

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kördüğüm

01:45 Kördüğüm

03:30 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

03:10 Destan

05:30 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

23:45 Arka Sokaklar

02:45 Güneşin Kızları

04:45 Tatlı İntikam

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

22:30 Mucize Doktor

01:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04:15 Son Yaz

05:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

10:30 Ada Masalı

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Dolunay

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 İstanbullu Gelin

01:30 Dolunay

03:00 Baba Ocağı

04:30 Türk Müziği

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin Yaz

12:00 MasterChef Türkiye

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

04:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI