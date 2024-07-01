1 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 1 Temmuz Pazartesi ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
1 Temmuz Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 1 Temmuz yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 1 Temmuz Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
1 TEMMUZ PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
Show TV: Güldür Güldür Show
NOW: Kızıl Goncalar
ATV: ATV Ana Haber
Kanal D : Yalan
Star TV: Çok Güzel Hareketler 2
TRT 1: Ana Haber
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Baba
- 09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Kızılcık Şerbeti
- 18:30 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Kördüğüm
- 01:45 Kördüğüm
- 03:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 03:10 Destan
- 05:30 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yalan
- 23:45 Arka Sokaklar
- 02:45 Güneşin Kızları
- 04:45 Tatlı İntikam
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Şevkat Yerimdar
- 13:00 Kirli Sepeti
- 16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19:00 NOW Ana Haber
- 20:00 Kızıl Goncalar
- 22:30 Mucize Doktor
- 01:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 04:15 Son Yaz
- 05:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:00 Hanım Köylü
- 10:30 Ada Masalı
- 12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
- 14:15 Dolunay
- 16:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 İstanbullu Gelin
- 01:30 Dolunay
- 03:00 Baba Ocağı
- 04:30 Türk Müziği
- 05:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
- 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 10:00 Gazete Magazin Yaz
- 12:00 MasterChef Türkiye
- 15:45 Çarkıfelek
- 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
- 00:15 Gazete Magazin Yaz
- 02:30 Çarkıfelek
- 04:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:05 Nostalji Kuşağı
- 06:30 Kara Tahta
- 09:35 Kasaba Doktoru
- 12:35 Lingo Türkiye
- 14:00 Seksenler
- 15:15 Gönül Dağı
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine