Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı

Trump'ın tehditleri boş çıkmadı! ABD'den 3 ülkeye yaptırım kararı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı

Gözaltına alınan akademisyen hakkında karar verildi
Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak

6 Şubat'ın yıl dönümünde uyardı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz

BM'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den sert tepki

1 Şubat Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Karatay, Selçuk elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

1 Şubat Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Karatay, Selçuk elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın bazı ilçelerinde gün boyu elektrik kesintisi yaşanacak. Konya Meram, Karatay, Selçuk elektrik kesintisi listesine göre elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı. 1 Şubat Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor. Peki, Konya'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte Konya'daki Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli, Akşehir ve Beyşehir elektrik kesintisi listesi ve kesinti süresi!

Konya elektrik kesintisi listesi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Şubat günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Konya elektrik kesintileri için MEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

1 Şubat Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Karatay, Selçuk elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı
img

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
img

Hiç beklemediği bir şey oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi

Mide bulandıran görüntü! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.