1 Ocak noterler açık mı? 1 Ocak Pazartesi noterler açık olacak mı, çalışacak mı?

1 Ocak noterler açık mı? Sorusu, yılbaşı nedeniyle gündemde yer alıyor. Yeni yıla az bir zaman kala yılbaşında noterlerin açık ya da kapalı olacağı merak ediliyor. 31 Aralık Pazar günü resmi kurum ve kuruluşlar açık olacak, 1 Ocak Pazartesi günü ise bankalar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. Peki, 1 Ocak noterler açık mı? 1 Ocak Pazartesi noterler açık olacak mı, çalışacak mı?

1 OCAK NOTERLER AÇIK MI?

1 Ocak Pazartesi günü ise sadece tatil günü prosedürleri uygulanacaktır. Buna göre 1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil olduğu için 1 Ocak Pazartesi noterler hizmet vermeyecektir. Böylece noterler yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü başlanacak ve noterde işlem yapmak isteyen vatandaşların 2 Ocak Salı gününü beklemesi gerekmektedir. Öte yandan nöbetçi noterler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir. Bu durumda noterde işlem yapmak isteyen vatandaşlar nöbetçi noterleri tercih edebilir.

YILBAŞINDAKARGOLAR AÇIK MI?

Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber kanunla belirlenen esaslara göre resmi tatil günleri belli oldu. Buna göre yılbaşı tatilinde bütün resmi kurumlar (okul, hastane, PTT, SGK, üniversite ve bankalar) kapalı olacaktır. Sadece hastanelerin acil bölümleri dışında resmi kurumlarda sadece nöbetçi bırakılacaktır. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü kargolar kapalı olacak ve dağıtım yapılmayacaktır.

YILBAŞINDA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Ocak Pazartesi günü üniversiteler yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili olması nedeniyle tatildir. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenmeyecektir ve resmi tatil olarak uygulanır.