Üye Girişi
Haberler

1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ? Yarın okul var mı, yok mu?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Nisan okullar tatil mi ve yarın okul var mı, yok mu soruları gündeme geliyor. 1 Nisan tarihinde okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Yarın okul var mı, yok mu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Okulların tatil olup olmadığına dair bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ve okul yönetimlerinden açıklandı. Peki, Yarın okul var mı, yok mu? 1 Nisan okullar tatil mi?

1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Nisan'a dair aldığı kararı duyurdu. Buna göre, 1 Nisan Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar tatil edilecek.

Kararda, seçimlerin yoğunluğu sebebiyle oyların sayımının geç saatlere kadar sürdüğü ve bu durumun okulların aynı gün içinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellediği ifade edildi. Bu sebeple, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının eğitim öğretime hazırlanması için 1 Nisan 2024 Pazartesi gününün tatil edildiği belirtildi.

1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ? Yarın okul var mı, yok mu?

YARIN OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edilmesi kararının ardından, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bu bilgilendirmede, söz konusu tarihte eğitim kurumlarının tatil edilmesi durumunda, yönetici ve öğretmenlerin üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama gibi görevleri yapmış sayılacakları ifade edildi. Ayrıca, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin de 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılacakları belirtildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır oy verme bitti mi? Bingöl, Bitlis, Diyarbakır sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Adıyaman, Ağrı, Artvin oy verme bitti mi? Adıyaman, Ağrı, Artvin sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Seçim günü internet kafeler açık mı? Seçim günü internet kafeler kapalı mı, saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 31 Mart Mardin Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Mardin'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Bilecik Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bilecik'te sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Maraş Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Kahramanmaraş'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Bayburt Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bayburt'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 1 Nisan'da nereler tatil, bankalar, adliyeler, noterler açık mı, kapalı mı? 31 Mart Manisa Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Manisa'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Batman Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı?Batman'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Gümüşhane Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Gümüşhane'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Bartın Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bartın'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Malatya Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Malatya'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Giresun Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Giresun'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Artvin Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Artvin'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title