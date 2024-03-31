1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ? Yarın okul var mı, yok mu?

1 Nisan okullar tatil mi ve yarın okul var mı, yok mu soruları gündeme geliyor. 1 Nisan tarihinde okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Yarın okul var mı, yok mu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Okulların tatil olup olmadığına dair bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ve okul yönetimlerinden açıklandı. Peki, Yarın okul var mı, yok mu? 1 Nisan okullar tatil mi?

1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Nisan'a dair aldığı kararı duyurdu. Buna göre, 1 Nisan Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar tatil edilecek.

Kararda, seçimlerin yoğunluğu sebebiyle oyların sayımının geç saatlere kadar sürdüğü ve bu durumun okulların aynı gün içinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellediği ifade edildi. Bu sebeple, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının eğitim öğretime hazırlanması için 1 Nisan 2024 Pazartesi gününün tatil edildiği belirtildi.

YARIN OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edilmesi kararının ardından, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bu bilgilendirmede, söz konusu tarihte eğitim kurumlarının tatil edilmesi durumunda, yönetici ve öğretmenlerin üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama gibi görevleri yapmış sayılacakları ifade edildi. Ayrıca, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin de 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılacakları belirtildi.