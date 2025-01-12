"1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir?

"1 Milyon Mehmet" öldü mü ve Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir soruları gündeme geliyor. Sosyal medyada "1 Milyon Mehmet" adıyla tanınan 56 yaşındaki Mehmet Bucak, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 1 Milyon Mehmet kimdir? Detaylar haberimizdedir...

MEHMET BUCAK ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada "1 Milyon Mehmet" olarak bilinen Mehmet Bucak, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

1 MİLYON MEHMET ÖLDÜ MÜ?

Mehmet Bucak, halk arasında "1 Milyoncu Mehmet" olarak tanınan ve Mersin'in renkli simalarından biri olarak bilinen bir isimdi. 1968 yılında Mersin'de doğan Bucak, bir dönem kaportacılık yaparak geçimini sağladı. Psikolojik sorunlar yaşayan Bucak, insanların kendisinden eski parayla 1 milyon istemesi üzerine bu ilginç davranışıyla dikkatleri çekti ve "1 Milyoncu Mehmet" lakabını aldı. Mersin çarşısının tanınmış simalarından biri haline gelen Bucak, sosyal medyada çekilen videolarıyla fenomen oldu ve YouTube ile Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.