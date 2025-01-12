Üye Girişi
Haberler
Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı

Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'e hakaret etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Putin'e ağır hakaretler
ABD'deki orman yangınları sırasında ateş hortumu oluştu

ABD'den endişelendiren görüntü! Ateş hortumu böyle görüntülendi
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti

"1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir?

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Bucak, halk arasında '1 Milyon Mehmet' olarak biliniyor. Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Peki, "1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir?

"1 Milyon Mehmet" öldü mü ve Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir soruları gündeme geliyor. Sosyal medyada "1 Milyon Mehmet" adıyla tanınan 56 yaşındaki Mehmet Bucak, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 1 Milyon Mehmet kimdir? Detaylar haberimizdedir...

MEHMET BUCAK ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada "1 Milyon Mehmet" olarak bilinen Mehmet Bucak, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

1 MİLYON MEHMET ÖLDÜ MÜ?

Mehmet Bucak, halk arasında "1 Milyoncu Mehmet" olarak tanınan ve Mersin'in renkli simalarından biri olarak bilinen bir isimdi. 1968 yılında Mersin'de doğan Bucak, bir dönem kaportacılık yaparak geçimini sağladı. Psikolojik sorunlar yaşayan Bucak, insanların kendisinden eski parayla 1 milyon istemesi üzerine bu ilginç davranışıyla dikkatleri çekti ve "1 Milyoncu Mehmet" lakabını aldı. Mersin çarşısının tanınmış simalarından biri haline gelen Bucak, sosyal medyada çekilen videolarıyla fenomen oldu ve YouTube ile Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

İtalya'dan Baykar'a "dev" teklif
img

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
img

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erden Timur, Galatasaray'a başkan olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'a başkan olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Kadın Hentbol Takımı'na saldırı: Kadın sporcular darp edildi

Kadın sporcular darp edildi: Bakan'dan jet açıklama
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar

Son Dakika Haberleri

"1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım…
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.