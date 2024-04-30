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1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653

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1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda toplu taşıma hizmetlerinin durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar, bu özel günde metro ve otobüslerin çalışıp çalışmayacağını araştırıyor. İşçi Bayramı'nda otobüs ve metroların hizmet verip veremeyeceği merak ediliyor.

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı için düzenlenecek etkinlikler kapsamında bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. Ancak, 1 Mayıs'ta metro ve otobüslerin çalışıp çalışmayacağı konusu genellikle önceden duyurulur. Toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı da yine yetkililer tarafından açıklanır. Bu nedenle, İstanbul'da 1 Mayıs'ta metro ve otobüslerin çalışıp çalışmayacağı ile toplu taşımada ücretlendirme politikasıyla ilgili güncel bilgiler merak ediliyor.1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? İşte ayrıntılar...

1 MAYIS'TA METRO VE OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ulaşımla ilgili tedbir kararları aldı. Valilik açıklamasında "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün "Bayram" havasında kutlanabilmesi, şehrimizin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenebilmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır." denildi.

1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653

Alınan kararlarla ilgili bilgilerin yer aldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 04.00'te, Deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları saat 05.30 itibariyle başlatılacaktır.

1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653

ULAŞIMA KAPATILACAK ULAŞIM AĞLARI

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,

3- İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,

4- Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,

1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653

5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

6- M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

7- M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

8- Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653

9- T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,

10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,

11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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