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1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı?

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1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda hastaneler ve aile hekimlikleri hizmet verecek mi? Bu soru, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? İşte detaylar!

1 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar, tatil günlerinde sağlık hizmetlerinin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. Eczaneler, sağlık ocağı ve hastanelerin 1 Mayıs'ta hizmet vermeye devam edip etmeyeceği konusunda detaylı bilgi arayışına giren vatandaşlar, sağlık hizmetlerinin durumu hakkında net bilgi almak istiyorlar. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu?

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle, ülke genelinde birçok kurum tatil ilan edilirken, sağlık hizmetlerinin nasıl etkileneceği önemli bir konu haline geldi. 1 Mayıs Pazartesi günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.

1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı?

1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde hizmet vermemektedir.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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