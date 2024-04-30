1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı?
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda hastaneler ve aile hekimlikleri hizmet verecek mi? Bu soru, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? İşte detaylar!
1 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar, tatil günlerinde sağlık hizmetlerinin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. Eczaneler, sağlık ocağı ve hastanelerin 1 Mayıs'ta hizmet vermeye devam edip etmeyeceği konusunda detaylı bilgi arayışına giren vatandaşlar, sağlık hizmetlerinin durumu hakkında net bilgi almak istiyorlar. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu?