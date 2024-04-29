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1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapatılacak? 1 Mayıs gösterileri nerede yapılacak?

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Gösterilerin nerede yapılacağı halka duyurulacak. Vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurarak günlük programlarını düzenlemeleri öneriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokakların trafiğe kapatılacağını duyurdu.Peki, 1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapatılacak? 1 Mayıs gösterileri nerede yapılacak?

1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Bakan Yerlikaya, "1 Mayıs'ta İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır." açıklamasında bulundu.

1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapatılacak? 1 Mayıs gösterileri nerede yapılacak?

1 MAYIS GÖSTERİLERİ NEREDE YAPILACAK?

Yerlikaya, "Şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik başvurusu yapıldı. Tamamına izin verildi. İstanbul genelinde de 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Ancak bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği açıklandı. Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüşler için uygun değildir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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