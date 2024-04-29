1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı sözleri! 1 Mayıs kutlama mesajları! 1 Mayıs Emekçi Bayramı resimli mesajlar!

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Bugüne özel kutlama mesajlar paylaşmak isteyen kullanıcılar tarafından 1 Mayıs sözleri araştırılmaktadır. En güzel 1 Mayıs kutlama mesajları merak konusu oldu. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı sözleri! 1 Mayıs Emekçi Bayramı resimli mesajları! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 1 Mayıs kutlama mesajları!

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder. -Abraham Lincoln-

Vermeyin insana izin kanması ve susması için, Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Özgür ve eşit bir gelecek için mücadele verdik, elbet bir gün güneş doğacak ve karanlıktan aydınlığa çıkacağız. 1 Mayıs İşçi ve Emekçinin Bayramı Kutlu Olsun.

1 Mayıs'ın ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.