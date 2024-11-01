1 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 1 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 1 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 1 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 1 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1604 - Shakespeare'in Othello adlı eseri ilk kez Londra'da oynandı.

1755 - Lizbon Depremi: Portekiz'in başkenti olan Lizbon'da çok şiddetli bir deprem oldu. O deprem bir tsunami oluşturdu ve yaklaşık 90 bin kişi öldü.

1896 - National Geographic dergisi, ilk defa bir kadının çıplak göğüslerinin göründüğü bir fotoğraf yayımladı.

1897 - İtalyan profesyonel futbol takımı Juventus FC kuruldu.

1911 - Tarihteki ilk hava saldırısı gerçekleşti: (Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya Krallığı tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na karşı).

1912 - İzmir'in ilk kulübü Karşıyaka Muaresei Bedeniye Kulübü, yani bugünkü adıyla Karşıyaka Spor Kulübü kuruldu.

1918 - Ali Fethi Bey (Okyar), Minber gazetesini yayımlamaya başladı.

1918 - İttihat ve Terakki Fırkası kendini feshederek Teceddüt Fırkası adıyla yeni bir parti kurulmasına karar verdi.

1920 - Yunanistan'da Venizelos Kabinesi düştü.

1922 - 623 yıl süren Osmanoğulları saltanatı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla sona erdi.

1927 - Gazi Mustafa Kemal 2. kez cumhurbaşkanlığına seçildi.

1928 - Yeni Türk alfabesine ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

1934 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, "Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikîde değişikliği kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musikî yüz ağartacak değerden çok uzaktır" dedi.

1939 - Suni döllenme yoluyla dünyaya gelen ilk tavşan basına tanıtıldı.

1954 - Cezayir'de Fransız işgaline karşı Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) kuruldu ve Cezayir Bağımsızlık Savaşı başladı.

1955 - ABD havayolu şirketine ait DC-6 tipi bir yolcu uçağı Colorado yakınlarında infilak etti: 44 kişi öldü.

1956 - Macaristan Varşova Paktı'ndan çekildiğini açıkladı. Başbakan Imre Nagy Macaristan'ın tarafsız bir devlet olarak tanınmasını istedi.

1959 - Kongo'da beyaz karşıtı ayaklanmalar sonrası milliyetçi lider Patrice Lumumba tutuklandı.

1962 - Sovyetler, Mars'a ilk roketi fırlattı.

1967 - Rum polisi, Kıbrıs Türk toplumu liderlerinden Rauf Denktaş'ı Ada'ya gizlice girerken yakaladı ve tutukladı.

1968 - Aydınlık aylık dergi olarak, Doğu Perinçek ve Vahap Erdoğdu önderliğinde yeniden yayımlanmaya başladı.

1970 - Fransa'da bir dans salonunda çıkan yangın 144 gencin ölümüne yol açtı.

1971 - Hindistan'da kasırga; 5 bin kişi öldü, 1500 kişi evsiz kaldı.

1981 - Antigua ve Barbuda, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1982 - Ataol Behramoğlu, Asya-Afrika Yazarlar Birliği'nin Lotus Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

1983 - Millî İstihbarat Teşkilatı ile ilgili yeni bir yasal düzenlemeye gidilerek, 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu" çıkarıldı.

1993 - Maastricht Antlaşması yürürlüğe girdi; Avrupa Birliği resmen kurulmuş oldu.

1996 - NTV Televizyonu kuruldu.

1998 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kuruldu.

2001 - Çin'in Ukrayna'dan satın aldığı Varyag gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

2007 - Birleşmiş Milletler'in Genel Kurul toplantısında alınan bir kararla, 2008 yılında başlamak üzere, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla, her yıl 2 Nisan tarihi Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul edildi.

2008 - TRT Çocuk yayına başladı.

2010 - Numan Kurtulmuş liderliğinde Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) kuruldu.

2014 - Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı verdiği direnişe destek olmak amacıyla Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu (EUTCC) ve Peace Camping inisiyatifi tarafından yapılan IŞİD'e karşı, "Kobani ve insanlık için küresel seferberlik" çağrısıyla 1 Kasım "Dünya Kobani günü" olarak ilan edildi.

2015 - Türkiye'de 26. dönem milletvekili seçimleri yapıldı. Seçim sonuçları: AK Parti %49,50 (317 milletvekili), CHP %25,32 (134 milletvekili), MHP %11,90 (40 milletvekili), HDP %10,76 (59 milletvekili), diğer partiler ise %2,52 oranlarında oy alarak sayılarında milletvekili çıkartmıştır.