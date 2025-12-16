Haberler

Bu tarihi kaçıran evcil hayvan sahipleri yandı! Katbekat fazlasını ödeyecekler

Güncelleme:
Evcil hayvanlara çip takılması için tanınan süre 31 Aralık itibarıyla sona eriyor. Bir dakikadan az süren işlem halihazırda karne dahil 900 TL'ye yapılıyor. 2026'da ise evcil hayvanına çip taktırmamanın cezası 10 bin TL olacak.

  • Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için verilen ek süre 31 Aralık'ta sona eriyor.
  • Çipsiz evcil hayvanların uçak veya otobüsle seyahati ve yurt dışına çıkarılması yasaklanacak.
  • 2026'dan itibaren çip taktırmamanın cezası 10 bin TL'ye yükselecek.

Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesine yönelik uygulamada verilen ek süre 31 Aralık'ta sona eriyor. Bugüne kadar 1 milyondan fazla evcil hayvana çip takıldı. Altı aylık evcil hayvanına çip taktırmayanlara ise idari para cezası kesilecek.

Çipi bulunmayan evcil hayvanların uçak veya otobüsle seyahat etmesi güçleşecek. Ayrıca bu hayvanların yurt dışına çıkarılmasına da izin verilmeyecek. Yetkililer, uygulamanın hem hayvan güvenliği hem de kayıt sisteminin sağlıklı işlemesi açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Uygulama ile hayvanların terk edilmesinin önlenmesi planlanıyor. Hayvanlara çip takılma işlemi ise bir dakikadan kısa sürüyor.

Çip takma işlemi veteriner kliniklerinde, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde yapılabiliyor. Karne dahil olmak üzere uygulamanın ortalama maliyeti ise yaklaşık 900 lira tutuyor.

Yeni yıl itibarıyla evcil hayvanına çip taktırmamanın cezası önemli ölçüde artacak. 2026'dan itibaren bu tutar 10 bin TL'ye yükselecek.

Erdinç Orhan, yeni yıl itibarıyla çip taktırmamanın cezasının önemli ölçüde artacağını vurgulayarak, 2026'dan sonra bu tutarın 10 bin liraya yükseleceğini açıkladı.

