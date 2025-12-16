Bu tarihi kaçıran evcil hayvan sahipleri yandı! Katbekat fazlasını ödeyecekler

Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesine yönelik uygulamada verilen ek süre 31 Aralık'ta sona eriyor. Bugüne kadar 1 milyondan fazla evcil hayvana çip takıldı. Altı aylık evcil hayvanına çip taktırmayanlara ise idari para cezası kesilecek.

SEYAHAT VE YURT DIŞI ÇIKIŞI ZORLAŞACAK

Çipi bulunmayan evcil hayvanların uçak veya otobüsle seyahat etmesi güçleşecek. Ayrıca bu hayvanların yurt dışına çıkarılmasına da izin verilmeyecek. Yetkililer, uygulamanın hem hayvan güvenliği hem de kayıt sisteminin sağlıklı işlemesi açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor.

TAKILMASI BİR DAKİKADAN AZ

Uygulama ile hayvanların terk edilmesinin önlenmesi planlanıyor. Hayvanlara çip takılma işlemi ise bir dakikadan kısa sürüyor.

ÇİP TAKTIRMA İŞLEMİ NE KADAR?

Çip takma işlemi veteriner kliniklerinde, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde yapılabiliyor. Karne dahil olmak üzere uygulamanın ortalama maliyeti ise yaklaşık 900 lira tutuyor.

Yeni yıl itibarıyla evcil hayvanına çip taktırmamanın cezası önemli ölçüde artacak. 2026'dan itibaren bu tutar 10 bin TL'ye yükselecek.

2026'DA CEZA ARTACAK

