1 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 1 Ağustos Perşembe ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 1 Ağustos Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

1 AĞUSTOS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Aranan Adam

NOW:

ATV: Alan

Kanal D : Yalan

Star TV: Koruyucu

TRT 1: Sen Türkülerini Söyle

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.20 - Kasaba Doktoru

12.35 - Lingo Türkiye

14.00 - Seksenler

15.15 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Sen Anlat Karadeniz

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Görevimiz Tatil

16.00 - Kardeşlerim

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Alan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Magazin D Yaz

D Yaz 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

Gün Ortası 13.00 - İnci Taneleri

16:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Yalan

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Aranan Adam

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:30 - Yüksek Sosyete

16:15 - Erkenci Kuş

19:00 - Star Haber

20:00 - Koruyucu

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

NOW YAYIN AKIŞI