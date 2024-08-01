Üye Girişi
Haberler

1 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 1 Ağustos Perşembe ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Ağustos Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 1 Ağustos yayın akışında neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 1 Ağustos Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

1 AĞUSTOS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Aranan Adam

NOW:

ATV: Alan

Kanal D : Yalan

Star TV: Koruyucu

TRT 1: Sen Türkülerini Söyle

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Görevimiz Tatil
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Alan

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Magazin D Yaz
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - İnci Taneleri
  • 16:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Yalan

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Aranan Adam

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Yüksek Sosyete
  • 16:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Koruyucu

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

NOW YAYIN AKIŞI

  • 08.30 - Çalar Saat
  • 10.00 - Şevkat Yerimdar
  • 13.00 - Kiraz Mevsimi
  • 14.15 - 4N1K 2
  • 16.15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 19.00 - NOW Ana Haber
  • 20.00 - Tatlı Vatan
  • 22.30 - HUDUTSUZ SEVDA
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kanal D Dizi Star Atv Televizyon Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

 İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi

İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi

 Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Bakmadan Geçme

Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybedersen ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi? Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok? 1 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Türkiye-Dominik voleybol maçı ne zaman? Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Ruzomberok maçı şifresiz mi? Doğal gaza zam gelecek mi? Evlerde doğal gaza ne kadar zam geldi? Dünya kız arkadaşlar günü ne zaman? En iyi arkadaş günü ne zaman? Kız arkadaş günü mesajları! 1 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 1 Ağustos Perşembe ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden 10 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Yusuf Dikeç kimdir? Şevval İlayda Tarhan kimdir? Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde madalya kazandılar mı? Resmi Gazete bugün (1 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! TRT Spor yayın akışı 1 Ağustos! Türkiye- Dominik voleybol maçı TRT Spor canlı izleme linki! Dünya Voleybol sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Voleybolda Türkiye kaç puan aldı? Melisa Aslı Pamuk hamile mi? Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti bebek mi bekliyor? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda?
Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title