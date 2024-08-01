1 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 1 Ağustos Perşembe ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
1 Ağustos Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 1 Ağustos yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 1 Ağustos Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
1 AĞUSTOS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
Show TV: Aranan Adam
NOW:
ATV: Alan
Kanal D : Yalan
Star TV: Koruyucu
TRT 1: Sen Türkülerini Söyle
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 09.20 - Kasaba Doktoru
- 12.35 - Lingo Türkiye
- 14.00 - Seksenler
- 15.15 - Gönül Dağı
- 19.00 - Ana Haber
- 19.55 - İddiaların Aksine
- 20.00 - Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
- 13.00 - atv Gün Ortası
- 14.00 - Görevimiz Tatil
- 16.00 - Kardeşlerim
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - Alan
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Magazin D Yaz
- 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
- 13.00 - İnci Taneleri
- 16:00 - Arka Sokaklar
- 18:30 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Yalan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 - Bu Sabah
- 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 - Kızılcık Şerbeti
- 18:45 - Show Ana Haber
- 20:00 - Aranan Adam
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09:00 - Ada Masalı
- 11:00 - Dolunay
- 13:30 - Yüksek Sosyete
- 16:15 - Erkenci Kuş
- 19:00 - Star Haber
- 20:00 - Koruyucu
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:00 - Tuzak
- 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 - Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - Gazete Magazin
- 14:15 - MasterChef Türkiye
- 16:30 - Çarkıfelek
- 20:00 - MasterChef Türkiye
NOW YAYIN AKIŞI
- 08.30 - Çalar Saat
- 10.00 - Şevkat Yerimdar
- 13.00 - Kiraz Mevsimi
- 14.15 - 4N1K 2
- 16.15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19.00 - NOW Ana Haber
- 20.00 - Tatlı Vatan
- 22.30 - HUDUTSUZ SEVDA