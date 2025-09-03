Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2025 Okullar ne zaman açılıyor?

Yeni eğitim döneminin başlamasına az bir süre kaldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, okulların açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte herkes "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Eğitim takvimi ve açılış tarihleriyle ilgili bilgiler yoğun şekilde araştırılırken, okulların açılmasına kaç gün kaldığı da gündemin üst sıralarında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü karne törenleriyle sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim yılına 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise yeni döneme uyum eğitimi kapsamında 1-5 Eylül tarihleri arasında hazırlık sürecine dahil olacaklar. Böylece öğrenciler, yeni eğitim dönemine daha sağlıklı ve verimli bir şekilde adım atacak.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Okulların açılmasına artık sadece 5 gün kaldı! 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ve aileler, yeni eğitim yılına hazırlıklarını son hızla sürdürüyor. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise uyum eğitimi kapsamında 1 Eylül'de ders başı yapacak. Yeni dönemin heyecanı her geçen gün artıyor!

MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM AKADEMİK TAKVİMİ