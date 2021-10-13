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ZujuGP nedir, ZujuGP nasıl kullanılır?

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ZujuGP nedir, ZujuGP nasıl kullanılır?

Ülkesinin en zengin iş insanları arasında gösterilen dolar milyarderi Singapurlu Lim ile Ronaldo, futbol, teknoloji ve iletişimi birleştirmeyi amaçlayan "ZujuGP" adlı yeni sosyal medya girişiminin ortakları arasında yer alacaklarını duyurdu. Peki, ZujuGP nedir?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Valencia'nın sahibi iş insanı Peter Lim ile yeni bir projeye imza attı. İkili, "Zujugp" adlı yeni sosyal medya girişiminin ortakları arasında yer alacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

"BU YOLCULUKTA BİZE KATILIN"

68 yaşındaki Lim'in sahibi olduğu Mint Medya, 2015'ten bu yana 36 yaşındaki Portekizli yıldızın imaj haklarını da elinde tutuyor. ZujuGP'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Futbolu bir daha asla aynı şekilde göremeyeceksiniz" sloganıyla yapılan tanıtımda, girişimin 14 Ekim Perşembe günü kullanıcılara ulaşacağı belirtildi. Ronaldo ise sosyal medya hesaplarından attığı mesajlarda, "ZujuGP'ye üye olun ve bu yolculukta bize katılın." çağrısında bulundu.

ZUJUGP NEDİR?

ZujuGP formatı ve diğer tüm detayları yakında ZujuGP, potalı tarafından açıklanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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