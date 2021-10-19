ZONGULDAK - Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZONGULDAK - Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Erdal Aşkar'ın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kilimli ilçesi Kırat Mahallesi'ne getirildi.

Burada Aşkar için Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı.

Aşkar'ın cenazesi, Hacı Fatma Demir Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Aşkar'ın yakınlarının yanı sıra Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, madenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, olayla ilgili şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde dün ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si ekiplerce kurtarılmış, Aşkar'ın cesedi yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından çıkarılmıştı.

ZONGULDAK - Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

ZONGULDAK - Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

ZONGULDAK - Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

ZONGULDAK - Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

ZONGULDAK - Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

ZONGULDAK - Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

ZONGULDAK - Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... 17 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığı: Rızasıyla geldi

Son dakika haber... 17 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığı: Rızasıyla geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title