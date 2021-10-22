Zeytin Hasat Festivali bu yıl, 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, ATO Labaratuvar Hizmetleri A.Ş., Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle yola çıkılarak daha da güçlenen festival ile ilgili etkinlikler, Altınova, Cunda ve Küçükköy'ünyanı sıra Ayvalık Büyük Park içindeki stantlarda düzenlenecek.

28 ekim Perşembe günü start alacak olan festivalin ilk gününde anıt ağaç'ta kahvaltı sunumu ve ardından gazeteci Doğan Doğan'ın zeytin silüetleri fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Zeytin hasat festivalinin açılışı, kortejin Büyük Park'a yürüyüşüyle devam edecek. Büyük Park içindeki stantlarda, zeytin, zeytinyağı ve yan ürünlerinin satışlarının yanı sıra firmalar tarafından tadım sunumları yapılacak. Büyük Park'ta ayrıca; çocuklar için, "Barış ve Zeytin" temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmasının ödül töreni ve yapılan resimler sergilenecek. Festival boyunca; halk oyunları, animasyon ekipleri, belediye bandosu konserlerle etkinliğe renk katarken, festival alanındaki stantlarda zeytin ve zeytinyağı çekilişleri, zeytinyağı tadım eğitimleri de verilecek, etkinlikler gün boyu devam edecek.

PANEL, SERGİ, SEMPOZYUM, TİYATRO, BİR ARADA

Festivalin ikinci gününde etkinlikler Küçükköy'de, "Bereketin, Adaletin ve Barışın Simgesi Zeytin" konulu gazeteci yazar Ahmet Aydın Akansu'nun fotoğraf sergisiyle başlayacak. Gün içinde Küçükköy Kıraathanesi'nde "Digital Hasat" temalı panel yapılacak. Etkinlikler köylerde de gerçekleştirip bölgede yaşayan vatandaşların festivale katılımları sağlanacak. Bu amaçla Çamoba Köyü'nde TEMA iş birliğinde; "İklim değişikliğinin zeytine etkisi" konulu sempozyumda üreticiler ile yüz yüze, Prof Dr. Murat Türkeş, Dr. Ayça Akça Uçkun, Dr. Mücahit Kıvrak bilgilendirme yaparken, sempozyumu TEMA Vakfı Ayvalık İlçe Sorumlusu Haluk Aysu yönetecek. İkinci günün akşamında etkinlik kent içinde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde taşınacak, Tiyatro PAS'ın "Ben Hasan Tahsin" konulu oyunu sergilenecek.

İLK HASAT

Festivalin üçüncü günü renkli etkinlikler ile başlayacak, katılımcılar ile birlikte Barbunun Çiftliği'nde zeytin hasatı yapılacak, toplanan zeytinler yine aynı saatlerde konukların da desteğiyle sıkım gerçekleştirilerek zeytinyağına muhteşem dönüşüm izlenecek ve sezonun ilk tadımları yapılacak. Müzik gruplarının eşliğinde devam edecek olan etkinlik konuklara yemek ikramıyla taçlandırılacak. İlk hasat ve zeytinyağı sıkımının devamında bu kez Küçükköy önemli bir panele ev sahipliği yapacak. Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde Prof.Dr Abdullah Soykan, Doç.Dr.Serhan Ada, Dr. Berrin Akın ve Öğr.Gör. Yaşagül Ekinci, "Dünya Miras Listesi Yolunda Ayvalık" konusunu masaya yatıracaklar. Akşam saatlerinde ise etkinlik yine kent merkezine taşınacak. Vural Sinema Nejat Uygur Sahnesi'nde Küçükköy Türk Halk Müziği korosu festival konseriyle sanatseverlerin kulağının pasını silecek.

Festivalin sonunda, katılımcılarla birlikte Altınova, Taş Köşk'te yapılacak sabah kahvaltısı ile üç günün yorgunluğu atılacak. Sabah saatlerinde Sabahattin Tatar anısına "Zeytin Arası Koşusu" Cunda'da start alırken; Altınova Meydan etkinlikleri kapsamında müzik aktiviteleri, zeytinyağlı yöresel yemekler sunumunun yanı sıra halk oyunları gösteriyle festivalin kapanışı gerçekleştirilecek.

Dört gün boyunca; Sound Üsküdar, Zeytin Çekirdekleri, Elmas Band, Pandemi Mağdurları, Ezgi Band, Ayvalık Küçükköy Halk Müziği Korosu, Ayvalık Rebetika Topluluğu, Hamdibey orkestrası, 2 Yaka Kol Kola Dans Gösterisi, Opak Band, Grup Kardeşler, Grup Ege ve Balkan Orkestrası sunumlarıyla Ayvalık 16.Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'ne renk katacak.

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