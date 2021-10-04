Zerzevan'daki kazılarda bulunan ABD rozetinin bölgeye nasıl geldiği araştırılıyor

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 7 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü Zerzevan Kalesi'nde, ABD'nin kuruluş sembollerinin yer aldığı rozet bulundu. Rozetin bölgeye nasıl geldiğiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Analizler sonrası rozetin üretiminde 15'inci yüzyıl sonrası teknoloji kullanıldığı anlaşıldı. Ayrıca arkeometrik analizler, rozetin yaklaşık 250- 300 yıl toprak altında kaldığını göstermektedir" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Zerzevan Kalesi'nde rozet bulundu. Rozet, üzerindeki ABD'nin kuruluş sembolleriyle dikkat çekti. Bugüne kadar bölgede, Roma dönemi Mithras tapınağı, savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları gibi birçok eser ortaya çıkarıldı. Zerzevan Kalesi'nin girişindeki surların doğu kısmında, toprağın 125 santim altında bulunan rozetin üzerinde bilimsel analizler yapıldı. Analizlerin sonucunda rozetin yaklaşık 250- 300 yıl toprağın altında kaldığı belirlendi.

İncelemelerin sürdüğünü ifade eden Coşkun, çalışmaların tamamlanmasının ardından rozetin müzede sergilenebileceğini söyledi. Zerzevan Kalesi'nde bakır-çinko alaşımı bu rozetin ortaya çıkarılmasının ilginç olduğunu ifade eden Coşkun, "Yapılan araştırmalarımızda bizim tespit ettiğimiz kadarıyla Türkiye'de ya da yurt dışında arkeolojik kazıda bu tip bir buluntuya rastlanmamıştır. Benzer örnekler sadece ABD ve İngiltere'de karşımıza çıkmaktadır. Rozet üzerinde Arkeometrik P-EDXRF ve SEM-EDS detaylı analizleri yapılmıştır. Analizler sonrası rozetin üretiminde 15'inci yüzyıl sonrası bir teknoloji kullanıldığı anlaşılmıştır" diye konuştu.