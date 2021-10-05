Firari savcı Zekeriya Öz'ün avukatına hapis cezası - Haberler
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Firari savcı Zekeriya Öz'ün avukatına hapis cezası

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Firari savcı Zekeriya Öz'ün avukatına hapis cezası

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş, yargılandığı davada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş, yargılandığı davada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Tayfun Aktaş ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Aktaş, beraata ilişkin taleplerini dile getirdi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, tutuksuz sanık Tayfun Aktaş'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının şüpheli Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kaydedilmişti. İddianamede, 'Zekeriya Öz'ün kasası' konumunda olduğu iddia edilen şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

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