Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane'de bugün final günü. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yarışmasında hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya mücadele veriyor. Bugün yapılacak olan son yemeklerin ardından verilecek puanlarla haftanın kazananı belli olacak. Peki, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 8 Ekim 2021 kazananı kim? Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane haftanın kazananı belli mi? Zahide Yetiş Mutfak Bahane kim kazandı? 8 Ekim 2021 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane kim kazandı? İşte detaylar haberimizde...

ZAHİDE YETİŞ İLE MUTFAK BAHANE HAFTANIN KAZANANI BELLİ Mİ?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de bu hafta 5 tam altın Halime ve Muhsin çiftinin oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ZAHİDE YETİŞ İLE MUTFAK BAHANE FORMATI NEDİR?

Ekranların gülen yüzü Zahide Yetiş, "eşler şahane, mutfak bahane" diyerek geri dönüyor... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar Zahide Yetiş ile Mutfak Bahanedüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak!

Çiftler, hem market alışverişini yapacak hemde yemekleri pişirecekler. Eşlerden biri sofrayı kuracak ve yarışmacıların beğenisine sunulacak. En yüksek puanı alan çift büyük ödülün sahibi olacak.

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