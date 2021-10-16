Z kuşağına

8 bin denekle Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından yapılan Türkiye'nin Gençleri Araştırması sonuçları yayınlandı. Çalışmaya sadece 1990-2005 yıllarında dünyaya gelmiş kitle katılım sağladı.

Araştırma kapsamında gençlerin rol model olarak aldıkları isimler belirlendi. 10 gençten 4'ü rol modeli olmadığı belirtirken; rol model kategorilerinde "Anne-Baba, Siyasi Figürler ve Zengin/Başarılı İş İnsanları" öne çıktı.

İKİ KADIN ROL MODEL: MÜGE ANLI VE MERAL AKŞENER

Gençlerin rol modelleri arasında öne çıkan ilk 3 ismin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk ve Ekrem İmamoğlu olduğu belirlendi.

Listede ilk 15'teki kadın rol modeller arasında ise Müge Anlı ve İYİ Parti lideri Meral Akşener yer aldı. Müge Anlı %2.2 ile listenin 10. sırasında; Meral Akşener ise %1.7 ile listenin 13. sırasında yer aldı.

Meral Akşener - Müge Anlı.

YÜZDE 50'Sİ "DİNDARIM" DEDİ

Çalışmaya göre ayrıca dindar olduğunu beyan eden gençlerin oranı %50.8 iken; dindar olmadığını belirten gençlerin oranı %14.4 oldu. "Ne dindarım ne de değilim" beyanı veren gençlerin oranı ise %34.9 olarak belirlendi. Kadınlarda, 25-30 yaş grubunda, düşük gelir gruplarında ve Karadeniz Bölgesi'nde dindarlık oranı daha yüksek çıktı.

%42'Sİ YURT DIŞINA YERLEŞMEK İSTİYOR

Araştırma sonuçları dikkate alındığında; gençlerin %42'si yurt dışında yaşamayı istiyor, %38.8'inin ise böyle bir talebi yok. Yurt dışında yaşamayı isteyen gençlerin gitmek istedikleri ülkelerin başında ABD ve Almanya yer alıyor.

EN ÇOK HANGİ UYGULAMALARI KULLANIYORLAR?

Sonuçlarda gençlerin en yoğun olarak kullandıkları sosyal mecraların "WhatsApp", "Instagram" ve "Youtube" olduğu saptandı.

Gençlerin televizyon izleme oranları günde ortalama 2 saat iken; internette zaman geçirme ortalamaları ise günde 4.2 saat oldu. En çok izlenen TV programlarının başında "MasterChef", dizilerin başında ise "Netflix Dizileri" yer aldı. Haberler in takip edildiği mecralar arasında ise TV, Instagram ve Twitter öne çıktı. Haberler in takip edilmesi konusunda en güvenilir bulunan kaynaklara ise %35.9 televizyon; %32.9 ise sosyal medya dedi.

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