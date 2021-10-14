Yusuf Ziya Özcan kimdir? Yusuf Ziya Özcan kaç yaşında, nereli? Yusuf Ziya Özcan hayatı ve biyografisi!
YÖK eski Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve ODTÜ'de sosyolog. Aynı zamanda Ankara merkezli düşünce araştırma kuruluşu olan U.S.A.K.'ın (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı ve UHP'nin (Uluslararası Hukuk ve Politika dergisi) Yazı Kurulu üyesi. Peki, Yusuf Ziya Özcan kimdir? Yusuf Ziya Özcan kaç yaşında, nereli? Yusuf Ziya Özcan hayatı ve biyografisi nedir?
YÖK eski Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve ODTÜ'de sosyolog. Aynı zamanda Ankara merkezli düşünce araştırma kuruluşu olan U.S.A.K.'ın (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı ve UHP'nin (Uluslararası Hukuk ve Politika dergisi) Yazı Kurulu üyesi. Pollmark Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları Şirketi'nin kurucusu. Pollmark, Abdullah Gül'ün seçildiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, AK Parti'nin kendi örgütüne yapılan anketin yürütücülüğünü üstlenmişti. Peki, Yusuf Ziya Özcan kimdir? Yusuf Ziya Özcan kaç yaşında, nereli? Yusuf Ziya Özcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
YUSUF ZİYA ÖZCAN KİMDİR?
Yusuf Ziya Özcan, (d. 5 Mart 1951, Polatlı, Ankara) Türk akademisyen ve büyükelçi.
YÖK eski Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve ODTÜ'de sosyolog. Aynı zamanda Ankara merkezli düşünce araştırma kuruluşu olan U.S.A.K.'ın (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı ve UHP'nin (Uluslararası Hukuk ve Politika dergisi) Yazı Kurulu üyesi. Pollmark Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları Şirketi'nin kurucusu. Pollmark, Abdullah Gül'ün seçildiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, AK Parti'nin kendi örgütüne yapılan anketin yürütücülüğünü üstlenmişti.
Malezya İslam Üniversitesi'nde 1992-1994 yılları arasında misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Malezya İslam Üniversitesi'nde, 'Geleneksel Müslüman Toplumlarda Hayat Kalitesi' ve 'İslam, Ekonomik Gelişmede Bir Engel midir? Karşıt Görüşlerin Kanıtları, Bazı Metodolojik Düşünceler' konulu iki araştırmaya da imza attı. 30 Mayıs 2012 tarihli Resmi gazetede yayımlanan büyükelçiler kararnamesi ile Polonya Büyükelçiliğine atandı ve Temmuz 2012 itibarıyla göreve başladı. 23 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Büyükelçiler kararnamesi ile Polonya Büyükelçiliği'nden, yaş haddinden emekli olacağı için, merkeze alındı.
EĞİTİMİ
Lisans (Ankara Üniversitesi), 1973
Yüksek Lisans/ M.A. (Chicago Üniversitesi, ABD), 1978
Doktora/ Ph.D. (Chicago Üniversitesi, ABD), 1981
Profesörlük/ ODTÜ, 2003
İlgi Alanları
Araştırma yöntemleri
İslam araştırmaları
Oy verme davranışı
Polis
Sosyal istatistik
İstatistik
Sosyal kontrol ve sosyal sapma
Sosyal tabakalaşma ve sosyal hareketlilik
Sosyoloji