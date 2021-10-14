Yusuf Tuna kimdir? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna kaç yaşında, nereli? Resmi Gazete atanan isimler! - Haberler
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Yusuf Tuna kimdir? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna kaç yaşında, nereli? Resmi Gazete atanan isimler!

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Şahap Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından Merkez Bankası'nda 3 kişi görevden alındı. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki, Yusuf Tuna kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yusuf Tuna kaç yaşında, nereli? Resmi Gazete atanan isimler!

Yusuf Tuna kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı kim atandı? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yusuf Tuna kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.

PPK ÜYELİĞİNE YUSUF TUNA ATANDI

Buna göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof Dr. Yusuf Tuna atandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YUSUF TUNA KİMDİR?

Prof. Dr. Yusuf Tuna 14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı.

Yusuf Tuna kimdir? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna kaç yaşında, nereli? Resmi Gazete atanan isimler!
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Haber: Yusuf Tuna kimdir? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna kaç yaşında, nereli? Resmi Gazete atanan isimler! - Haberler
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