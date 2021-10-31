Yusuf Ali, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

BURSA (DHA) - BURSA'da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletinin devrilip sürüklenmesiyle yaralanan Yusuf Ali Aydın (23), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen salı günü, saat 04.00 sıralarında, Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Yusuf Ali Aydın'ın kullandığı 16 AAR 543 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürüklenen motosikletten düşen Aydın, başını kaldırıma çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür tedavi gören Yusuf Ali Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.