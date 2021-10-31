Yusuf Ali, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yusuf Ali, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel
Yusuf Ali, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

BURSA'da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletinin devrilip sürüklenmesiyle yaralanan Yusuf Ali Aydın (23), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BURSA (DHA) - BURSA'da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletinin devrilip sürüklenmesiyle yaralanan Yusuf Ali Aydın (23), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen salı günü, saat 04.00 sıralarında, Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Yusuf Ali Aydın'ın kullandığı 16 AAR 543 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürüklenen motosikletten düşen Aydın, başını kaldırıma çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür tedavi gören Yusuf Ali Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Yusuf Ali, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yusuf Ali, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yusuf Ali, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yusuf Ali, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yusuf Ali, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yusuf Ali, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Son Dakika Haberleri
Hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör kendisini savundu: 29 yıllık hekimim

Hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör kendisini savundu: 29 yıllık hekimim

 ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI, KIZ ARKADAŞINI ALARAK KAÇTI - 2 ek görüntü

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI, KIZ ARKADAŞINI ALARAK KAÇTI - 2 ek görüntü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title