Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı

MERSİN'de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğü'nü açık hava müzesine dönüştürecek proje için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay çıktı. Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva, "Verilen onayla buranın önemi daha da arttı. Vatandaşlar, tarihe tanıklık edebilecek" dedi.

Mersin Üniversitesi'nin projesiyle Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğü'nde, bu yıl 2 ayrı noktada kazı çalışmaları yapıldı. Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekiple 2,5 ay süren çalışmalarla yapılan kazılarda sona gelindi. Geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan höyükte Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Bizans dönemi katmanlarında özenle çalışılıyor. Ekim ayı sonunda bitecek olan kazılar bu yıl ilk kez höyüğün doğu kısmında yoğunlaştı.

Höyükte her katmanın farklı bir döneme işaret ettiğini belirten Caneva, şunları söyledi: "Yumuktepe, çok önemli bir yerleşim alanı. Höyüğün özelliği, kesintisiz yerleşim alanı olması. Milattan önce 7 binde başlıyor ve Ortaçağ'a 14'üncü yüzyıla kadar devam ediyor. Bu çok özel bir durum. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış. Katman katman farklı tarihlere ait duvarlar ortaya çıkıyor."