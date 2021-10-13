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YTB destekleriyle "Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu"

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YTB destekleriyle

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) destekleriyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı ve Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı anısına "Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu" düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) destekleriyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı ve Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı anısına "Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu" düzenleniyor.

Her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu" bu yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı ve Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı anısına Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın destekleriyle yapılacak. 14-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan uluslararası niteliğe sahip sempozyumda, soydaş coğrafyalardan akademisyenlerin, Türkologların ve edebiyatçıların yer alması bekleniyor. Sempozyumun ilk iki gününde açılış konuşmaları ve bildiri sunumları gerçekleştirilecek. 16 Ekim tarihinde ise katılımcılar, Ayder Yaylası'na yapılacak kültürel geziye katılacak.

Sempozyuma YTB'nin yanı sıra TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu ve UNESCO gibi kurumlar da destek veriyor. Sempozyumda Türk dilinin Anadolu'daki ve soydaş coğrafyalardaki yapısal özellikleri ve karşılaştırmaları, ünlü Türk şair, mutasavvıf ve yazarların eserleri, Türk dilinin söylem zenginliği ve Türkçe öğretimi konularında bildiriler sunulacak. Sempozyum sonunda bildiri kitabı çevrimiçi ortamda kamuoyuna takdim edilecek.

(Yusuf Çetin/İHA)

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