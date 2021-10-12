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YPG / PKK'NIN NUSAYBİN'E YAPTIĞI HAVAN TOPLU SALDIRIDA ŞEHİT OLANLAR İÇİN ANMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında YPGPKK'lı teröristler tarafından Suriye'nin Kamışlı kentinden düzenlenen roket ve havan toplu saldırıda şehit olan 12 kişi için Mevlit programı düzenlendi.

NUSAYBİN, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında YPGPKK'lı teröristler tarafından Suriye'nin Kamışlı kentinden düzenlenen roket ve havan toplu saldırıda şehit olan 12 kişi için Mevlit programı düzenlendi.Terör Örgütü PKKYPG'ya yönelik 2019 yılında başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'nin Kamışlı kentinden gerçekleştirilen roket ve havan toplu saldırıda 12 kişi şehit oldu. Olayın yıldönümünde şehitler için Nusaybin DSİ salonundan Mevlit programı düzenlendi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Vali Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından şehitler için dualar okundu. Duygu dolu anların yaşandığı programda, Suriyeli Cahide Hamut, saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki oğlu Dara Ali için Kürtçe ağıt yaktı. Bakan Yardımcısı Fatma Öncü ve Vali Demirtaş, şehit yakınları ile tek tek görüşerek, teselli etmeye çalıştı.Programda konuşan Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, böyle elim bir olay nedeniyle ilçede bulunmaktan üzüntü duyduğunu dile getirerek, Ancak biz büyük bir milletiz. Barış, kardeşlik, dostluk ve birlikteliğin sembolü olan bir memleketteyiz. Kahramanlarımız geçmişte de, bugün de vatanın bölünmez bütünlüğü için canı pahasına mücadele ederek, birlikteliğimizin devamını sağlamıştır. Bu birliktelik her daim devam edecek? dedi.Vali Demirtaş ise, Tüm şehit yakınlarımızın her zaman yanındayız. 7 gün 24 saat onların hizmetinde olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun diye konuştu.

YPG/ PKK'NIN NUSAYBİN'E YAPTIĞI HAVAN TOPLU SALDIRIDA ŞEHİT OLANLAR İÇİN ANMA

YPG/ PKK'NIN NUSAYBİN'E YAPTIĞI HAVAN TOPLU SALDIRIDA ŞEHİT OLANLAR İÇİN ANMA

YPG/ PKK'NIN NUSAYBİN'E YAPTIĞI HAVAN TOPLU SALDIRIDA ŞEHİT OLANLAR İÇİN ANMA

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Haber: YPG / PKK'NIN NUSAYBİN'E YAPTIĞI HAVAN TOPLU SALDIRIDA ŞEHİT OLANLAR İÇİN ANMA - Haberler
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