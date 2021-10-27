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Yolu kapatıp oynadılar, cezadan kurtulamadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolu kapatıp oynadılar, cezadan kurtulamadılar

Samsun'un Bafra ilçesinde asker uğurlama konvoyunda araçlarıyla yolu kapatarak oyun oynayan gençler, trafikteki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde asker uğurlama konvoyunda araçlarıyla yolu kapatarak oyun oynayan gençler, trafikteki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gençlerin yolu kapatarak oynama anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Atatürk Bulvarı'nda akşam saatlerinde ilerleyen asker uğurlama konvoyunda gençler trafiği kesti. Otomobilden inen gençler, araçlarından çalan müzik eşliğinde bir süre oynadı. Araçların engeli nedeniyle trafik bir süre durdu. Müzik eşliğinde konfetilerle oynayan gençler daha sonra araçlarına binerek yolu trafiğe açtı. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri yolu kesen gençleri yakalamak için yaptıkları çalışma sonunda araçların plakalarını tespit etti. Araç sürücüsü O.A. ve beraberinde yolu kapatarak oyun oynayanların B.A., N.A. ve O.Ç. olduğu belirlendi. İsimleri tespit edilen şahıslardan otomobil sürücüsü O.A.'ya 'trafik' yönünden 288 TL ve 'başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden oldukları' gerekçesiyle 5326 sayılı Kanun'un 36. maddesinden 204 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca diğer 3 şahsa da 5326 sayılı Kanun'un 36. maddesinden 204 TL idari para cezası yazıldı. - SAMSUN

Yolu kapatıp oynadılar, cezadan kurtulamadılar

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