Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı - Haberler
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Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | Güncel

Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı Antalya'da bir araçtan yola kağıt paralar saçıldı, bunu gören vatandaşlar akan trafiğe aldırış etmeyip yola fırlayarak paraları toplamak için birbiriyle yarıştı.

ANTALYA (İHA) - Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı

ANTALYA - Antalya'da bir araçtan yola kağıt paralar saçıldı, bunu gören vatandaşlar akan trafiğe aldırış etmeyip yola fırlayarak paraları toplamak için birbiriyle yarıştı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.

İlginç olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki bir caddede yaşandı. Bir araçtan yüzlerce kağıt paranın saçıldığını gören yaya ve bazı sürücüler, akan trafiğe karşın yola fırlayarak paraları toplamaya başladı. Paraların sahte olup olmadığını da kontrol eden vatandaşlar, toplama işlemini gerçekleştirdikten sonra yollarına devam etti.

"Kapış kapış gitti"

O anlar araç kamerasına yansırken, paraların araçtan nasıl saçıldığı ise merak konusu oldu. Görüntülerin kaydedildiği aracın sürücüsü, o anları, "Adamın paralarını aldılar. Yukarıdan biri para serpiştirdi, kapış kapış gitti" sözleriyle anlattı.

Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı

Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı

Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı

Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı

Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı

Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı

Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı

Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı

Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı

Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı - Haberler
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