Yoğun siste kaybolan 400 koyun, jandarma ekipleri tarafından bulundu

KARS (İHA) - Kars'ın Digor ilçesinde kaybolan koyunlar, jandarmanın başarılı çalışması sonucunda bulundu.

Kars'ın Digor ilçesinde kaybolan koyunlar, Digor jandarmasının titiz çalışması sonucu ilçeye bağlı Koca köyünde bulundu. Digor Varlı köyünde, yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden yaklaşık 400 koyun, Koca köyünde jandarma ekibinin titiz çalışması sonucu bulundu. Kaybolan koyunların sahibi H.E.'nin, Digor Jandarma Komutanlığına yaptığı ihbar üzerine, Jandarma Bölük Komutanı Taşkın Kılıç'ın talimatları doğrultusunda, Jandarma Komutanı Çağlar Durmuş komutasındaki jandarma ekibince arama çalışmaları başlatıldı.

Kaybolan koyunlar, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Varlı köyüne sınırdaş olan Koca köyünde bulunarak, sürü sahibi L.Ç. ve H.E'ye teslim edildi. Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi yaptığı açıklamada, "Başta Jandarma Komutanlığı olmak üzere, tüm köylülerimizden Allah razı olsun. İhbarı alan jandarma derhal çalışmalarına başlayarak koyunları bulup sahiplerine teslim ettiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadeleri kullandı. - KARS