Yılmaz Gruda kimdir? Yılmaz Gruda kaç yaşında, nereli? Yılmaz Gruda oynadığı diziler, filmler!
Yılmaz Gruda, Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer almakta. Bu kapsamda Yılmaz Gruda kimdir? Yılmaz Gruda kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edilir oldu. Peki Yılmaz Gruda ile Ayşen Gruda akraba mı? İşte Yılmaz Gruda oynadığı diziler, filmleri ve hakkında merak edilenler...
Yılmaz Gruda kimdir? Yılmaz Gruda kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Duayen sanatçı Yılmaz Gruda'nın hayatına dair merak edilen konuları sizler için derledik.
Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, çevirmen ve reklamcı.
Ankara Ticaret Lisesi'ndeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosuna ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp, muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca tiyatrosunu yönetti. Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp, çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Sanatçının yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Yılmaz Gruda, 25 Ekim 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Anton Çehov'un Evliliğin Halleri'ni Çeviren/Derleyen/Yöneten ve oyuncusu olarak 90 yaşında sahnede yer almıştır.
- Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi ödülü, 2003, şiir dalında birincilik, Marathon "Bir Uzun Koşu"
- Behçet Aysan şiir ödülü, 1999, Çerçi Zeus
- 53. Antalya Film Festivali, Onur ödülü, 2016
Eserleri
Bir Başka O - Oratoryo, Kaynak Yayınları, Şubat 2007, ISBN 978-975-343-486-7
Manzum Nasreddin Hoca Fıkraları, Kaynak Yayınları, Haziran 2006, ISBN 978-975-343-457-7
Marathon "Bir Uzun Koşu", Bilgi Yayınevi, Haziran 2002, ISBN 978-975-494-994-0
Çerçi Zeus - Bir Çağdaş Mitoloji Denemesi, Öteki Yayınevi, 1997, ISBN 975-8012-58400-1
Çarmıhtaki Yeni Mehmet, Öteki Yayınevi, 1997, ISBN 975-8012-56-8
Camdaki Düşman, Öteki Yayınevi, 1996,
Bir Çürümüş Kent Belgeseli, Serander Yayınları, 2002, ISBN 975-97589-2-X
Tek Perdelik Dokuz Oyun, Anton Çehov, Bilgi Yayınevi, 1994, ISBN 975-494-437-7
Şu Bizim Tiyatromuz, 1976
Kül Altındaki Kor, Anton Çehov, 1993
Filmografisi
Göktaşı - 2018
Adana İşi - 2015
Sürgün İnek - 2014
Mutlu Ol Yeter (dizi)
Gönül İşleri - Konuk oyuncu
Ulan İstanbul -Dülger Hoca (konuk oyuncu) - 2014
Galip Derviş- Cavit Sönmezoğlu (konuk oyuncu) - 2013
Böyle Bitmesin (dizi) - (2.bölüm: konuk oyuncu) - 2012
İşler Güçler (dizi) Rustem abi - 2012
Suskunlar - (konuk oyuncu) - 2012
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Bez Bebek(tayfun bey)-2010
Çakıl Taşları-2010 Süleyman
Şeytanın Pabucu - 2008
Aşk Geliyorum Demez - 2009
Kavak Yelleri - 2007
Yabancı Damat - 2004
Gözlerinde Son Gece - 1996
Aylaklar - 1994
Meryem ve Oğulları - 1977
Tek Başına - 1976
Arabacının Aşkı - 1976
Su Perisi Elması - 1976
Güngörmüşler - 1976
Kana Kan - 1976
Şoför - 1976
Aşk Dediğin Laf Değildir - 1976
Kuklalar - 1976
Vur Tatlım - 1975 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Diyet - 1975
Nereden Çıktı Bu Velet - 1975
Kartal Yuvası - 1974
Fedai - 1974
Asiye Nasıl Kurtulur? - 1973
Sevda Yolu - 1973
Cano - 1973
Bebek Yüzlü - 1973
Zulüm - 1972
Suya Düşen Hayal - 1972
Bir Kadın Kayboldu - 1971
Ölünceye Kadar - 1970
Herkesin Sevgilisi - 1970
Ağlayan Melek - 1970
Bomba Ahmet - 1970
Kanun Benim - 1966
Karakolda Ayna Var - 1966
Affetmeyen Kadın - 1964
Rüzgar Zehra (Sünger Avcıları) - 1963
Kader Yolcusu - 1961
İstanbul'da Aşk Başkadır - 1961
Suçlu Aşıklar - 1961
Gecelerin Ötesi - 1960
Düşman Yolları Kesti - 1959
Dokuz Dağın Efesi - 1958