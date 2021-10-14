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Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı 4 yıl boyunca 280 farklı kuş türünü fotoğraf makinesinin deklanşörüyle avlayan Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, şimdilerde göç yolundaki kuşları görüntülüyor 4 yıl boyunca 280 farklı kuş türünü fotoğraf...

SİVAS (İHA) - Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı

4 yıl boyunca 280 farklı kuş türünü fotoğraf makinesinin deklanşörüyle avlayan Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, şimdilerde göç yolundaki kuşları görüntülüyor

SİVAS - 4 yıl boyunca 280 farklı kuş türünü fotoğraf makinesinin deklanşörüyle avlayan yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, şimdilerde göç yolundaki kuşları görüntülüyor.

Sivas'ta yaşayan 25 yaşındaki Mustafa Aslan, yaklaşık 4 yıldır adeta fotoğraf makinasının deklanşörüyle yaban hayatını avlıyor. Gece gündüz demeden dağ tepe gezerek yaban hayvanlarını görüntüleyen Aslan, birbirinden güzel kareler yakalıyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle göç yolunda olan kuşları da fotoğraflayan Aslan, Ak Kuyruklu Kartal gibi ihtişamlı kuşların yanı sıra Baştankara gibi minik kuşları da görüntüledi. Bugüne kadar 280 farklı kuş türünü fotoğraflayan Aslan, bir kuşu fotoğraflamak için günlerce çaba harcadığını söyledi.

280 kuş türü fotoğrafladı

Fotoğrafçı Mustafa Aslan, "Bugüne kadar 4 yılda 280 farklı kuş türü fotoğrafladım. Bu kuşlar şuan göç sezonundalar. Sonbahar göçündeler, geldikleri yere geri dönüyorlar. Kuşlar ılıman iklimi sevdikleri için yaz aylarında Avrupa'ya Türkiye'ye üremek için geliyorlar. Sonrasında sonbaharda geri dönüyorlar. Hem Avrupa'dakiler hem Türkiye'dekiler bizim bu İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'dan geçerek Orta Doğu'ya gidiyorlar. Birçok farklı kuş türünü fotoğrafladım. İçlerinde Yılan Kartalı, Ak Kuyruklu Kartal gibi güzel ihtişamlı hayvanlarda var. Bir yandan çok küçük Kızılgerdan, Baştankara gibi minicik kuşlarda var" dedi.

Bir kuş için günlerce uğraşabiliyor

Aslan, bir kuş türünü görüntülemek için bazen 6-7 gününü harcadığını belirterek, "Kuşları görüntülerken her gün birbirinden farklı oluyor. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Arazide her gün farklı bir macera yaşıyorum. Tabi ki zorlukları var. Özellikle kış aylarında hava şartları çok zorluyor. Bir yandan da yaz aylarında yine güneş zorlayıcı olabiliyor. Bugüne kadar beni en zorlayan anlardan biri flamingo çekerken flamingo dışkılarının içinde yüz üstü uzanıp görüntü almaya çalışmam olmuştu. Güzel bir fotoğraf karesi için bazen 6-7 saat vakit harcayabiliyor insan. Bazen çok uzak yerlere gidip eli boş gelebiliyor. Bazen bir tüt için günlerce uğraştığım ama görüntü alamadığım oluyor. Tabi burada fotoğrafın kalitesi de önemli. Eğer çok değerli güzel bir fotoğraf istiyorsanız onun için fazla uğraşmanız gerekebiliyor. Benimde bir kuş türü için 6-7 günümü harcadığım olmuştu" diye konuştu.

Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı

Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı

Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı

Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı
İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı - Haberler
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