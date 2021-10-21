Yılın Basın Fotoğrafları 2021'de DHA'ya 3 ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin organize etiği 'Yılın Basın Fotoğrafları 2021 Ödül Töreni', Meyra Place Otel'de gerçekleştirildi. Törene, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekiili Özgür Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Azerbaycan Büyükelçisi Reşat Memmedov ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende ayrıca, Hürriyet Gazetesi'nden Selahattin Sönmez ve Mert Gökhan Koç, Milliyet Gazetesi'nden Ozan Güzel ve Fanatik Gazetesi'nden Murat Akbaş ödüllendirildi.